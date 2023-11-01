بعد سرقة سيارته.. مقتل مواطن برصاص مجهولين في ريف السويداء الشرقي

محافظة السويداء: قتل مواطن في العقد السادس من عمره اليوم إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء تواجده في حقله في منطقة ظهر الجبل بريف السويداء الشرقي، كما أقدم المسلحون على سرقة سيارته.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 179 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 199 شخص، هم: 43 سيدة، و136 رجل، و20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 30 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 24 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 28 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و21 رجل و4 سيدات

– 14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 19 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و17 رجل و3 سيدات

– 23 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و19 رجل.

– 13 جريمة في دمشق راح ضحيتها 4 سيدات وطفل و8 رجال

– 11 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و5 رجال

– 16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين