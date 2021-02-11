بعد سرقة محتوياتها.. فرقة الحمزة تحرق 5 منازل ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف تل تمر

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا أحرقوا 5 منازل لأهالي قرية قاسيمة بريف بلدة تل تمر الغربي، وذلك بعد سرقة محتوياتها.

وتعد قرية قاسمية فارغة من سكانها الذين نزحوا أثناء هجوم الفصائل الموالية لتركيا مدعومة بالقوات التركية على المنطقة، ويتواجد في القرية قاعدة عسكرية تركية كبيرة.

ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق ممتلكات المواطنين، وازدياد نفوذ تلك الفصائل المدعومة من تركيا وتسلطها على السكان المحليين.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 3 فبراير/شباط، إضرام عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا النيران في 4 منازل لعائلات مهجرة، في قرية قرية القاسمية بريف تل تمر، بالقرب من النقطة العسكرية التركية المتواجدة في القرية.