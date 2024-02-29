بعد سقوط أول شهيد في الحراك السلمي.. العشرات من أبناء السويداء يتوافدون إلى ساحة الكرامة وسط المدينة لتقديم واجب العزاء

بعد سقوط أول شهيد في الحراك السلمي.. العشرات من أبناء السويداء يتوافدون إلى ساحة الكرامة وسط المدينة لتقديم واجب العزاء

محافظة السويداء: توافد العشرات من المواطنين إلى ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للتوجه إلى ساحة سمارة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد الذي سقط أمس خلال مظاهرة في محيط صالة السابع من نيسان برصاص حراس مركز التسوية في المدينة، وللتأكيد على استمرار الحراك السلمي في المدينة المطالب بالحرية وإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين وتطبيق القرار الأممي 2254.

وسمع مساء أمس أصوات إطلاق عيارات نارية وانفجار قنابل في عدة مناطق بالسويداء، ناجمة عن هجوم لمسلحين يتنقلون على سيارات، استهدفوا برشقات الرصاص والقنابل محيط فرع أمن الدولة ومحيط فرع حزب البعث في السويداء.

وتشهد محافظة السويداء حالة من الترقب والحذر وسط غضب شعبي كبير، على خلفية استشهاد متظاهر في المدينة.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن مواطنا “54 عاماً” استشهد، متاثرا بإصابة برصاصة في الصدر أثناء تواجده مع المتظاهرين في محيط صالة السابع من نيسان، حيث شهدت المدينة والمشفى الحكومي فيها حالة من الاستنفار الشديد على خلفية استشهاده وسط دعوات لعدم الانجرار لردود فعل عشوائية، ويعد أول شهيد في الاحتجاجات السلمية في السويداء.