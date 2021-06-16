بعد سقوط قذائف صاروخية على محيط نقطة تركية في جبل الزاوية.. الأخيرة تقصف مناطق النظام جنوب وشرق إدلب

محافظة إدلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط عدة قذائف صاروخية مصدرها قوات النظام على محيط نقطة تركية في قرية سرجة ضمن جبل الزاوية، لترد القوات التركية برفقة فصائل “الفتح المبين” باستهداف مناطق النظام بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية في كفرنبل ومناطق أُخرى من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، في منطقة “خفض التصعيد”، استمرار عمليات التصعيد بوتيرة أقل نسبياً عن الأيام السابقة، حيث استهدفت صباح اليوم بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في البارة وفليفل وعين لاروز والفطيرة وبينين وسفوهن ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، والعنكاوي والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، على صعيد متصل قصفت فصائل غرفة عمليات الفتح المبين، مواقع لقوات النظام في محور معرة حرمة جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.