بعد سلبه أمواله.. مجهولون يقتلون بائعا جوالا في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، اليوم، على جثة بائع جوال ملقاة على أطراف البلدة بعد سلب أمواله من قبل مجهولين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 496 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 166 مدنيا، من بينهم 11 طفل و7 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 325 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.