بعد سنوات من نزوحه عن قريته.. مقتل مواطن بالرصاص أمام منزله في محافظة السويداء 

 

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محافظة السويداء: “قُتل مواطن من أبناء قرية دير داما بريف السويداء بالرصاص، اليوم، جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين، أثناء عودته إلى منزله في قريته التي نزح منها قبل سنوات، عقب تعرض القرية لهجوم من قبل “جبهة النصرة” في عام 2014.
وفي 19 أكتوبر، أصيب شاب من أبناء قرية كناكر بجروح بليغة جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه قرب القرية الواقعة جنوب غرب محافظة السويداء، بعد رفضه الرضوخ لمطالبهم عندما حاولوا اختطافه، حيث ألقوه مضرجًا بدمائه قرب المشفى الوطني في مدينة السويداء، وعقب الحادثة، أقدم مسلحون على مداهمة مزرعة على طريق كناكر واختطاف حارس المزرعة، بالإضافة على اختطاف شاب آخر كان متوجهاً إلى عمله في مشروع الخضار قرب كناكر، وسط اتهامات لإحدى عوائل المنطقة بالضلوع خلف عمليات الخطف ردًا على اختطاف أحد أبنائهم في التاسع من تشرين الأول الجاري، أثناء تواجده في أرضه ببلدة عرى جنوبي السويداء.

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