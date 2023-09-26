بعد سيطرة “الهيئة” على مناطق بريف حلب الشمالي.. “جولاني ولااك مابدنا ياك” شعارات رددها متظاهرون في مدينة الباب شرق حلب

محافظة حلب: خرج مساء اليوم العشرات من أهالي مدينة الباب شرق حلب، مرددين شعارات “جولاني ولااك مابدنا ياك”، وذلك على خلفية سيطرة عناصر “هيئة تحرير الشام” والمجموعات المتحالفة معها على عدة قرى وبلدات بريف حلب الشمالي، منها (البورانية- شعينة- الصابونية) بريف جرابلس، بالإضافة لقرى (طنوزة- حج كوسا- الظاهرية بريف الباب) و فرض سيطرتها على قرى في الريف الشمالي كـ (احتيملات- شدود)، بعد اشتباكات عنيفة ومعارك طاحنة مع فصائل “الجيش الوطني”.

وتتمدد هيئة تحرير الشام ضمن مناطق “درع الفرات” بعد أن وجدت لنفسها موطئ قدم في مناطق “غصن الزيتون” بالتحالف مع قسم من فصائل “الجيش الوطني”

وتتنازع فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، مع قسم آخر متحالف مع هيئة تحرير الشام للسيطرة على معبر الحمران منذ 14 أيلول الجاري، أي منذ 12 يوما من الاشتباكات المتقطعة والاستنفار الأمني المتواصل، ودفع تعزيزات كبيرة ونشر حواجز على الطرقات، تحت أنظار القوات التركية التي أنزلت بدورها الدبابات والمدرعات للطرقات، وتأتي هذه الاشتباكات بهدف السيطرة على معبر الحمران الاستراتيجي الذي يعتبر محور صراع بين هيئة “تحرير الشام”، وبين الفصائل الموالية لأنقرة.