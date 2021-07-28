بعد شنها لنحو 20 غارة يوم أمس.. المقاتلات الروسية تشن ضربات جوية جديدة على منطقة “بوتين-أردوغان”

بعد شنها لنحو 20 غارة يوم أمس.. المقاتلات الروسية تشن ضربات جوية جديدة على منطقة “بوتين-أردوغان”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، غارات جوية جديدة نفذتها المقاتلات الروسية على منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث استهدفت بأكثر من 7 غارات مناطق في دوير الأكراد بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في برزه ومحيط الكبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى غارات جوية روسية طالت منطقة “خفض التصعيد” حيث استهدفت المقاتلات الروسية بنحو 10 غارات جوية محيط بلدة كنصفرة ومحيط النقطة التركية في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، كما استهدفت بنحو 8 غارات نفذتها المقاتلات الروسية استهدفت منطقتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الغربي، تزامن ذلك مع قصف براجمات الصواريخ من قِبل قوات النظام استهدف منطقة العالية بريف إدلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.