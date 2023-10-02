بعد شهر على فقدانه.. أهالي يعثرون على جثة متفسخة لعنصر في قوات النظام بمدينة اللاذقية

بعد شهر على فقدانه.. أهالي يعثرون على جثة متفسخة لعنصر في قوات النظام بمدينة اللاذقية

محافظة اللاذقية: عثر أهالي على جثة متفسخة لعنصر بقوات النظام في العقد الثالث من العمر، في بناء مهجور خلف المدينة الرياضية باللاذقية، بعد فقدانه من قرابة الشهر، حيث تم نقله إلى المشفى الوطني، دون معرفة أسباب ودوافع ارتكاب الجريمة حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري ، في 30 من أيلول الفائت، مفارقة ضابط بقوات النظام وطليقته حياتهما متأثران بجراحهما، نتيجة استهداف الضابط لعائلة طليقته في منزل والدها بسلاح فردي وقنبلة أدت لإصابته أيضا، اليوم، في قرية حورات عمورين بريف حماة.