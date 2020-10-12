بعد ضربهم وإطلاق النار عليهم.. عناصر “الشرطة العسكرية” الموالية لأنقرة يعتقلون طبيباً ومدير مشفى من مهجري الغوطة الشرقية في مدينة عفرين شمال غرب حلب

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر حاجز يتبع لـ”الشرطة العسكرية” الموالية لأنقرة، عمدوا إلى اعتقال طبيب ومدير مشفى طبي وشخص آخر كان برفقتهم، عند مرورهم على الحاجز في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمال غرب حلب.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن مشادة كلامية دارت بين الطبيب ومدير المشفى مع عناصر حاجز “الشرطة العسكرية” عند مدخل مدينة عفرين، ليتطور الأمر إلى قيام عناصر الحاجز بإنزال الطبيب ومدير المشفى والشخص الآخر الذي كان برفقتهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح أمام أعين الأهالي، ومن ثم قاموا بإطلاق النار بين أرجلهم قبل أن يجري اقتيادهم إلى جهة مجهولة.

والجدير بالذكر أن الطبيب ومدير المشفى هم من أبناء الغوطة الشرقية الذين جرى تهجيرهم إلى الشمال السوري.