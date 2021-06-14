بعد ضربه بأسلوب وحشي.. عناصر من القوات التركية يعتقلون راعي كان يرعى أغنامه قرب قاعدة لهم في ناحية راجو بريف عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عناصر من القوات التركية اعتدوا بالضرب المبرح على راعي كان يرعى أغنامه قرب قاعدة تركية في قرية جيه التابعة لناحية راجو بريف عفرين شمالي غرب حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري جرى اعتقال الراعي من قِبل العناصر الأتراك، واقتادوه إلى داخل القاعدة بعد قيامهم بالاستيلاء على أغنامه ولايزال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.

وفي الـ 10 من يونيو/حزيران، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المخابرات التركية برفقة الشرطة العسكرية الموالية لها، اعتقلت اثنين من عناصر الشرطة المدنية، وهما من أبناء قريتي بليلكو وكاوندا في ناحية راجو بريف عفرين، بعد اتهامهما بالعمل السابق مع “الإدارة الذاتية” خلال فترة سيطرتها على عفرين، كما اعتقلت الشرطة المدنية مواطن من أهالي قرية حاج خليل التابعة لناحية راجو ويعمل متطوع ضمن منظمة مدنية على خلفية انتقاده لممارسات فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا في عفرين على وسائل التواصل الإجتماعي.