بعد طرد الأهالي من بيوتهم.. القوات التركية تحفر خنادق في قرية الداودية وتحولها إلى منطقة عسكرية

محافظة الحسكة: أقدمت القوات التركية المتمركزة في قرية الداودية شرق مدينة رأس العين شمال الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام” على حفر أنفاق وخنادق تحت الأرض بمحيط القرية وما حولها، لتحصين قواعدها وقواتها وعتادها العسكري وجعلها منطقة عسكرية الأمر الذي شكل سخطاً شعبياً لدى الأهالي وخلق حالة من النزوح وتغيير ديمغرافية المنطقة.

ووفقاً للمعلومات فقد حولت القوات التركية القرية بالكامل الى قاعدة عسكرية بعد أن جرفت منازل الأهالي و الذي كان يبلغ تعدادها 50 منزلاً ومن ثم تم حفر الخنادق ورفع ساتر ترابي يبلغ ارتفاعه 4 أمتار الأمر الذي حرم الأهالي من منازلهم ومن الأراضي التي تحيط بالقرية والتي تعتبر مصدر رزق لهم حيث باتت القرية عسكرية بالكامل وتحت سيطرة القوات التركية وقواعدها وجنودها ويمنع أي أحد الاقتراب منها.

وكان المرصد السوري قد رصد يوم 22 نيسان من العام الفائت إلى استقدام القوات التركية آليات حفر لحفر خندق في الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لأهالي قرية الراوية غرب رأس العين شمال غرب الحسكة بمنطقة “نبع السلام”، وفي سياق ذلك، تجمع العشرات من أهالي القرية للتعبير عن رفضهم عمليات الحفر التي تقوم بها القوات التركية على أراضيهم، وسط حالة احتفان كبيرة بين القوات التركية والأهالي، وطلبت القوات التركية من قادة فصائل أحرار الشرقية وفصيل سلطان مراد بضرورة إبعاد الأهالي عن منطقة عمليات الحفر بالقوة، ورشق أهالي في ريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام”، بالحجارة القوات التركية وآلياتهم، لمنعهم من إقامة خندق ضمن أراضيهم، حيث تجمع العشرات قرب قريتي الراوية والعزيزة عند الحدود السورية-التركية، احتجاجا على إقامة القوات التركية خندق لإنشاء منطقة محظورة، وسط تخوف الأهالي من اقتطاع أجزاء من أراضيهم.