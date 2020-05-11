بعد عدة محاولات فاشلة.. قوات النظام تستعيد السيطرة على “المنارة” من الجهاديين.. و61 حصيلة قتلى الطرفين خلال أقل من 24 ساعة

بعد عدة محاولات فاشلة.. قوات النظام تستعيد السيطرة على “المنارة” من الجهاديين.. و61 حصيلة قتلى الطرفين خلال أقل من 24 ساعة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تمكنت من استعادة السيطرة على قرية طنجرة (المنارة)، الواقعة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي بشكل كامل، عقب نحو 24 ساعة من خسارتها لصالح مجموعات جهادية منضوية ضمن غرفة عمليات “وحرض المؤمنين”، عملية استعادة السيطرة جاءت بإسناد صاروخي مكثف وعنيف عبر عشرات القذائف الصاروخية وعلى عدة محاولات باءت بالفشل لتتمكن بعد منتصف الليل من استعادتها

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف المكثف والاشتباكات العنيفة، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 37 على الأقل، بينما ارتفع تعداد قتلى المجموعات الجهادية إلى 24، فيما لا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في كل من المشيك والمنصورة والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة، والحلوبة وكفرعويد وكنصفرة بجبل الزاوية، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 67.