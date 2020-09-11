بعد عشرات الوعود “الكاذبة” من النقاط التركية.. ضابط تركي يعد أهالي إدلب بتغييرات لصالح “المعارضة” قبل نهاية الأسبوع القادم

أفادت مصادر المرصد السوري، بفصل جديد من الوعود التركية الشفوية، حيث أبلغ الضابط المسؤول عن النقطة التركية في بلدة المسطومة أهالي إدلب، بأن تغييرات في مجريات أمور محافظة إدلب ستجري قبل نهاية الأسبوع القادم، لصالح المعارضة السورية.

وأكد الضابط أنه في حال لم تحصل سيخلع بذته العسكرية ويتخلى عن عمله في الجيش التركي.

ولا يزال الأهالي في إدلب يبحثون عن تطمينات وضمانات شفوية لمستقبل الوضع العسكري في منطقة إدلب، بعد عشرات الوعود من ضباط النقاط العسكرية التركية التي أصبحت اليوم ضمن مناطق نفوذ قوات النظام.

وكانت تصدر تطمينات ووعود لأهالي ريف إدلب الجنوبي والشرقي من قبل الجنود والضباط الأتراك، تؤكد على استعداد الجيش التركي لأي مواجهة مع قوات النظام في حال تقدم إلى مناطقهم واقترب إلى النقاط التركية، إلا أن مناطقهم أصبحت ضمن نفوذ قوات النظام والميليشيات الموالية له، بعد حملة التصعيد الأخيرة والتي سيطر على مدن أكبرها معرة النعمان وسراقب، إضافة إلى عشرات البلدات والقرى والمزارع في ريفي حلب وإدلب.