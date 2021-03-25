بعد عشر سنوات، سوريا شبه مدمرة. فأين تقع المسؤوليات؟

في رواية مزرعة الحيوانات لجورج أورويل، أعادت الخنازير الحاكمة بقيادة نابليون كتابة التاريخ باستمرار من أجل تبرير وتعزيز قوتها المستمرة. إعادة كتابة تاريخ الصراع الدائر في سوريا من قبل القوى الغربية قفزة أخرى تعيدنا إلى استعارات أورويل.

يبدأ البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الأسبوع الماضي للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للصراع السوري برواية صريحة تقوم على تحميل الرئيس بشار الأسد و “مؤيديه” المسؤولية عن أحداث مروعة في ذلك البلد. وتؤكد أن القوى الغربية الخمس “لن تتخلى” عن الشعب السوري – حتى يفرقنا الموت.

الحقيقة التاريخية هي أن سوريا كانت مسرحًا لأنشطة وكالة المخابرات المركزية منذ إنشاء تلك الوكالة في عام 1947. هناك تاريخ كامل من مشاريع “تغيير النظام” التي ترعاها وكالة المخابرات المركزية في سوريا تتراوح من محاولات الانقلاب ومخططات الاغتيال إلى الضربات شبه العسكرية. والتمويل والتدريب العسكري للقوات المناوئة للحكومة.

بدأ كل شيء مع الانقلاب العسكري غير الدموي في عام 1949 ضد الرئيس السوري آنذاك شكري القوتلي والذي دبرته وكالة المخابرات المركزية. وفقًا لمذكرات مايلز كوبلاند جونيور، رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في دمشق في ذلك الوقت – والذي ذهب لاحقًا في الواقع لتحرير كتاب جيد ذي جودة أدبية عالية حول هذا الموضوع (إشارة إلى كتاب لعبة الأمم- المترجم) – كان الانقلاب يهدف إلى حماية سوريا من الحزب الشيوعي والمتطرفين الآخرين. !

ومع ذلك ، كان العقيد الذي نصبته وكالة المخابرات المركزية في السلطة، أديب الشيشكلي، اختيارًا سيئًا. كما قال كوبلاند، كان “مارقًا محبوبًا” حسنًا ولم يكن “على حد علمي المؤكد، انحنى أمام صورة منحوتة. ومع ذلك، فقد قام بتدنيس المقدسات، والتجديف، والقتل، والزنا، والسرقة لكسب الدعم الأمريكي. واستمر لمدة أربع سنوات قبل أن يطيح به حزب البعث وضباط الجيش. بحلول عام 1955، قدرت وكالة المخابرات المركزية أن سوريا كانت ناضجة لانقلاب عسكري آخر. بحلول أبريل 1956، تم تنفيذ مؤامرة مشتركة بين وكالة المخابرات المركزية (CIA-SIS) لتعبئة الضباط اليمينيين في الجيش السوري. لكن بعد ذلك، أوقفت حملة السويس (العدوان الثلاثي) المشروع.

أعادت وكالة المخابرات المركزية إحياء المشروع وخططت لانقلاب ثان في عام 1957 تحت الاسم الرمزي عملية Wappen – مرة أخرى ، لإنقاذ سوريا من الشيوعية – وقد أنفقت 3 ملايين دولار لرشوة ضباط الجيش السوري. كتب تيم وينر في كتابه المتميز لعام 2008 تراث الرماد: تاريخ وكالة المخابرات المركزية:

قال الرئيس (دوايت أيزنهاور) إنه يريد الترويج لفكرة الجهاد الإسلامي ضد الشيوعية الكافرة. قال في اجتماع بالبيت الأبيض عام 1957: “يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكيد على موضوع “الحرب المقدسة”… اقترح (وزير الخارجية) فوستر دالاس (الذي أصدر كتاب حرب أم سلام يدعو فيه لمواجهة الشيوعية بالتبشيريات المسيحية والذي رد عليه سيد قطب بأن التبشير في العالم الإسلامي سيكون إسلاميا أو لن يكون في كتابه “المستقبل لهذا الدين”- المترجم) اقترح فوستر دلاس “فرقة عمل سرية”، تقوم وكالة المخابرات المركزية برعايتها ومدها بأسلحة أمريكية، مع تقديم المال وخبرات المخابرات للملك سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك حسين ملك الأردن والرئيس كميل شمعون رئيس لبنان والرئيس العراقي نوري سعيد “. يقول دالاس في ذلك:

“كان من المفترض أن يكون هؤلاء الأربعة بمثابة دفاعنا ضد الشيوعية وتطرف القومية العربية في الشرق الأوسط … إذا لم تستطع الأسلحة شراء الولاء في الشرق الأوسط، فإن الدولار العظيم لا يزال هو السلاح السري لوكالة المخابرات المركزية. كان المال المخصص للحرب السياسية ولعبة القوة موضع ترحيب دائمًا. يمكن أن يساعد إمبريالية أمريكية في الأراضي العربية والآسيوية”.

ولكن، ما حدث، هو أن بعض هؤلاء الضباط “اليمينيين” بدلاً من ذلك، قاموا بتسليم أموال الرشوة وكشفوا عن مؤامرة وكالة المخابرات المركزية للمخابرات السورية. على إثر ذلك، تم طرد 3 ضباط من وكالة المخابرات المركزية من السفارة الأمريكية في دمشق، مما أجبر واشنطن على سحب سفيرها في دمشق. مع ظهور البيضة على وجهها، وصفت واشنطن سوريا على الفور بأنها “قمر صناعي سوفييتي”، ونشرت أسطولًا في البحر الأبيض المتوسط ​​وحرضت تركيا على حشد القوات على الحدود السورية. حتى أن دالاس فكر في توجيه ضربة عسكرية بموجب ما يسمى بـ “عقيدة أيزنهاور” كرد انتقامي على “الاستفزازات” السورية. بالمناسبة، كان جهاز MI6 البريطاني يعمل أيضًا مع وكالة المخابرات المركزية في محاولة الانقلاب الفاشلة؛ وظهرت التفاصيل بالصدفة في عام 2003 بين أوراق وزير الدفاع البريطاني دنكان سانديز بعد سنوات عديدة من وفاته.

الآن، بالرجوع إلى التاريخ الحالي، يكفي أن نقول إنه وفقًا لموقع ويكيليكس، منذ عام 2006، كانت الولايات المتحدة تموّل المعارضين السوريين المقيمين في لندن، (إشارة إلى الملايين التي زودت بها الخارجية الأمريكية في حقبة كونداليزا رايس أبناء السروري محمد العبدة لإنشاء محطة تلفزيونية لأنس وشقيقه). وتم نشر وحدة المخابرات المركزية المسؤولة عن العمليات السرية في سوريا لتعبئة الجماعات المتمردة والتأكد من الإمكانات المحتملة. طرق الإمداد. من المعروف أن الولايات المتحدة دربت ما لا يقل عن 10000 مقاتل متمرد بتكلفة 1 مليار دولار سنويًا منذ عام 2012. بحسب ما ورد اعترف الرئيس باراك أوباما لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بعملية إدخال هؤلاء المقاتلين المتمردين الذين دربتهم وكالة المخابرات المركزية إلى سوريا.

كتب الصحفي الاستقصائي الأمريكي الشهير والكاتب السياسي سيمور هيرش، بناءً على تدخلات من ضباط المخابرات، أن وكالة المخابرات المركزية كانت بالفعل تنقل الأسلحة من محطتها في بنغازي (ليبيا) إلى سوريا في ذلك الوقت تقريبًا (في مقال آخر للكاتب الهندي، يذكر أن أول اتصال للمخابرات المركزية مع فصيل من الجيش الحر كان في شهر 2 من 2012 في ألمانيا، إلا أن التعاون المباشر كان عبر السفير الأمريكي في ليبيا مع الإسلاميين الذين سهل حصولهم على المال وسلاح ومقاتلين ليبيين عبر مجلس الحكم الانتقالي الليبي، الأمر الذي توافق مع تشكيل ما سمي هيئة حماية المدنيين من الإخوانيين نذير الحكيم وهيثم رحمة. ثم جرى فتح أبواب أخرى عبر العراب القطري وصولا لتشكيل غرفتي العمليات :الموم والموك).

كان أوباما أول زعيم عالمي دعا علانية إلى الإطاحة بالأسد. كان ذلك في أغسطس 2011. ثم قام رئيس وكالة المخابرات المركزية، ديفيد بتريوس، بزيارتين غير معلنتين إلى تركيا (في مارس وسبتمبر 2012) لإقناع أردوغان بالتدخل كحامل المشروع الأمريكي لتغيير النظام في سوريا (تحت عنوان “مناهضة – قتال الرعب “.)

في الواقع، التقط الحلفاء الرئيسيون للولايات المتحدة في الخليج، إشارة أوباما لتخفيف قيودهم المالية لتجنيد وتمويل وتجهيز الآلاف من المقاتلين الجهاديين لنشرهم في سوريا. وبالمثل، منذ المراحل الأولى للصراع في سوريا، قدمت وكالات الاستخبارات الغربية الرئيسية الدعم السياسي والعسكري واللوجستي للمعارضة السورية والجماعات الراديكالية المرتبطة بها في سوريا.

الغريب أن التدخل الروسي في سوريا في سبتمبر 2015 كان ردًا على هزيمة وشيكة لقوات الحكومة السورية على أيدي المقاتلين الجهاديين المدعومين من الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة. انسحبت السعودية من الساحة عام 2017 فقط بعد تحول مد الحرب بفضل التدخل الروسي.

البيان المشترك الذي أصدرته الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو الأسبوع الماضي ينتمي إلى عالم الخيال. في الواقع ، هناك دماء سورية في أيدي دول الناتو هذه (بما في ذلك تركيا) وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج. انظر إلى الدمار الهائل الذي تسببت فيه الولايات المتحدة: في تقدير البنك الدولي، فقد ما مجموعه 226 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا بسبب الحرب من عام 2011 إلى عام 2016 وحدها. (على سبيل المثال: وعدت بريطانيا والولايات المتحدة بإعادة بناء مدينة الرقة بعد هدمها بالقصف الجوي لقوات التحالف الدولي، وحتى اليوم لم تفعل شيئا- المترجم).

كان الصراع السوري من أكثر الصراعات مأساوية وتدميراً في عصرنا. مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم، ونزح نصف أمة، واضطر الملايين إلى الفقر المدقع والجوع. وفقًا لتقديرات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد عشر سنوات من الصراع، أُجبر نصف السكان السوريين على الفرار من ديارهم، و 70٪ يعيشون في فقر، و 6.7 مليون سوري نزحوا داخليًا، وأكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، و 12.4 مليونًا. شخص يعانون من نقص الغذاء (أو 60٪ من إجمالي السكان)، ويعاني 5.9 مليون شخص من حالة طوارئ سكنية، ويعيش ما يقرب من تسعة من كل 10 سوريين تحت عتبة الفقر.

وعند التفكير في الأمر، كانت سوريا تتمتع بأحد أعلى مستويات التكوين الاجتماعي في الشرق الأوسط المسلم بأكمله. كانت دولة ذات دخل متوسط ​​إلى أن قررت الولايات المتحدة زعزعة استقرار سوريا. منذ أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، كانت المشاريع الأمريكية المتتالية لتغيير النظام مدفوعة باعتبارات جيوسياسية. الأجندة واضحة: لقد دمرت الولايات المتحدة بشكل منهجي قلب وروح وعقل “العروبة” – العراق وسوريا ومصر – بهدف إدامة الهيمنة الغربية على الشرق الأوسط.

كان الرئيس السابق دونالد ترامب يعتزم سحب القوات الأمريكية من سوريا وإنهاء الحرب. حاول مرتين، لكن قادة البنتاغون خربوا خططه. ما يقترحه جو بايدن هو تخمين أي شخص. لا يبدو أن بايدن في عجلة من أمره لسحب القوات الأمريكية.

الجانب الأكثر إثارة للقلق هو أن الولايات المتحدة تسهل بشكل منهجي بلقنة سوريا من خلال مساعدة الجماعات الكردية المتحالفة معها في إنشاء جيب شبه مستقل في شمال شرق البلاد. في الواقع، يشعر السكان العرب في شمال شرق سوريا بالاستياء من كونهم تحت حكم الأكراد، وقد يتحول هذا في النهاية إلى مصدر جديد لمجندي تنظيم الدولة الإسلامية. في غضون ذلك، اعتبرت تركيا المحور الأمريكي الكردي ذريعة لاحتلال مناطق شاسعة في شمال سوريا.

إن الجزء المحزن من البيان المشترك للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين ليس فقط أنها تعيد كتابة التاريخ وتنشر الباطل، بل تنقل إحساسًا باليأس من عدم وجود أمل في نهاية النفق في الصراع السوري. المستقبل المنظور.

سياسة الولايات المتحدة في سوريا مبهمة. لقد تأرجحت بين السعي إلى منع عودة ظهور داعش، ومواجهة إيران، والرد على روسيا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحتى حماية إسرائيل، في حين أن جوهر الأمر هو أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة فشلت في صياغة استراتيجية واضحة وعقلانية للوجود العسكري الأمريكي في سوريا.

بهادراكومار M. K. BHADRAKUMAR

(كاتب وباحث هندي، سفير سابق بلاده في المنطقة. يحاول بهادراكومار الدفاع عن التحليل الذي عبر عنه منذ 2012 عندما سقط الحراك الشعبي السوري في وحل العسكرة والتدخل الخارجي. رغم اختلافنا مع الكاتب في عدة نقاط، إلا أن أهمية وجهة نظره، تكمن في فكرة المسؤولية المشتركة عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري بين السلطة الدكتاتورية ومختلف أطراف التدخل الخارجي)

المصدر: كركدن