بعد عمليات التسلل.. القوات التركية تعزز مواقعها على خطوط التماس مع “جبهة الأكراد” ومجلس منبج العسكري

بعد عمليات التسلل.. القوات التركية تعزز مواقعها على خطوط التماس مع “جبهة الأكراد” ومجلس منبج العسكري

محافظة حلب: عززت القوات التركية النقاط العسكرية على خطوط التماس مع قوات “جبهة الأكراد” ومجلس منبج العسكري.

كما زودت محاور القتال بالكاميرات الحرارية والليلية لرصد أي تحركات من الجهة المقابلة.

وتركزت التعزيزات في قرية الشيخ ناصر وحزوان، حيث تمركزت دبابات ومدافع قادمة من النقاط الداخلية.

وجاء ذلك، بعد عمليات تسلل نفذتها قوات جبهة الأكراد في المنطقة ضد مواقع “الجيش الوطني”.

على صعيد متصل، دخل رتل عسكري تركي، مساء أمس، من معبر باب السلامة الحدودي واتجه نحو النقاط التركية المتمركزة على أطراف مدينة إعزاز شمال حلب.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الهجمات المتبادلة بين”قوات تحرير عفرين”، وقوات”مجلس منبج العسكري” و”جبهة الأكراد”، وبين فصائل “الجيش الوطني” منذ نحو أسبوعين، على طول نقاط التماس الفاصلة في ريف حلب، في ظل الحديث عن التقارب بين النظامين التركي والسوري.

وفي 28 تموز، قُتل عنصر في فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، إثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين الفصائل من جهة، وقوات تحرير عفرين من جهة أخرى على محور طويحينة بريف مارع شمالي حلب، ضمن مناطق “درع الفرات”.

واندلعت اشتباكات عنيفة في 27 تموز، بين عناصر “الجيش الوطني” من جهة، وقوات “مجلس منبج العسكري” من جهة أخرى، على ضفاف نهر الفرات، على محور جرابلس شرقي حلب، مما أدى لمقتل عنصر في “الجيش الوطني” وجرح آخرين.