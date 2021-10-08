بعد عودتهما من سوريا.. الأمن التونسي يلقي القبض على زوجين أدينا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي

بعد عودتهما من سوريا.. الأمن التونسي يلقي القبض على زوجين أدينا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي

قبضت السلطات التونسية خلال حملة أمنية على زوجين وصفا بأنهما من التكفيريين كانا قد عادا من سوريا.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن فرقة مختصة تابعة للأمن الوطني التونسي في سيدي بوزيد تمكنت صباح يوم الخميس 7 أكتوبر بعد عمليات تحر دقيقة من إلقاء القبض “على زوجين تكفيريين أصيلي سيدي بوزيد من بين العائدين من بؤر التوتر”، من سوريا.

ونقلن صحيفة “موزاييك” عن مصدر أمني أن الزوج محكوم بالسجن 25 عاما، كما أن حكما صدر ضد زوجته بالسجن 15 عاما، لانضمامها الى تنظيم إرهابي.

وأفاد المصدر ذاته بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أعطت الإذن بإيقافهما وإحالتهما الى مصدر التفتيش بالمحكمة الابتدائية تونس1.

المصدر: روسيا اليوم

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