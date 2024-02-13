بعد عودته من دولة خليجية.. مسلحون يقتلون مواطنا في بدرعا

بعد عودته من دولة خليجية.. مسلحون يقتلون مواطنا في بدرعا

محافظة درعا: فارق مواطن حياته إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مجهولين أثناء تواجده بالقرب من أحد المساجد بدرعا البلد.

يشار بأنه خضع لاتفاقية التسوية والمصالحة في 2018 وعمل بعدها مع مجموعة محلية تابعة لـ”الفرقة الرابعة”، ثم سافر إلى دولة خليجية وعاد قبل أيام .

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 40 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ما تزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 59 شخص، هم: 3 أطفال، و7 مواطنات، و31 رجل وشاب، توزعوا على النحو التالي:

– 13 جريمة في درعا راح ضحيتها13 شخص بينهم طفلة و3 سيدات

– 4 جرائم في السويداء راح ضحيتها رجلين وطفل وسيدة

–6 جرائم في ريف دمشق راح ضحيتها6 أشخاص بينهم طفل وسيدة

– 4 جرائم في حمص راح ضحيتها 4 رجال

– 3 جرائم في حماة راح ضحيتها 3 رجال

– 2 جريمة في الحسكة راح ضحيتها رجلان

– 3 جرائم في دير الزور راح ضحيتها 3 رجال

– جريمة في دمشق راح ضحيتها سيدة

– 2 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها رجلان وسيدة

– 2 جريمة في طرطوس راح ضحيتها رجلان