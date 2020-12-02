بعد عودته من مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.. الجهادي “عبد الله المحيسني” ينفي الأخبار التي تتحدث عن اعتقاله في ريف عفرين

نفى الجهادي السعودي الجنسية “عبد الله المحيسني”، الأخبار التي تتحدث عن اعتقاله في منطقة عفرين شمال حلب في شريط مصور حصل المرصد السوري على نسخة منه اليوم.

ويعتبر “المحيسني” من أبرز الدعاة والجهاديين ومروجي حملات تجنيد الأطفال واستقطاب المقاتلين والانتحاريين في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في شمال غرب سورية.

وقال “المحيسني” أنه تنقل من محافظة إدلب إلى مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في منطقة جنديرس لتقديم واجب العزاء لأحد قادة “فيلق الشام”، وأثناء مسيره أوقفه أحد حواجز “فرقة الحمزة” الموالية لتركيا، ورحبوا به وقدموا التحية العسكرية احتراماً له.