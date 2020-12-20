بعد غيابها لنحو أسبوعين.. الطائرات الروسية تقصف تلال كبانة في جبل الأكراد شمالي اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ طائرة حربية روسية لغارة جوية بثلاثة صواريخ فراغية، استهدفت من خلالها تلال كبانة في ريف اللاذقية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الإستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

وكان المرصد السوري قد نشر في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن غارتين جويتين نفذتها مقاتلات روسية استهدفت قرية مشون في جبل الزاوية جنوبي إدلب، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة جبل الزاوية وريف إدلب الغربي.