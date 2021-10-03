بعد غيابها ليوم واحد.. مقاتلة روسية تعاود قصف منطقة “بوتين – أردوغان” مستهدفة جبل الأكراد وريف جسر الشغور

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ مقاتلة روسية لغارتين جويتين على محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وأطراف بلدة الكندة بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، يأتي ذلك بعد غياب الطائرات الروسية عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” يوم أمس .

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد اشتباكات متقطعة بين الفصائل وقوات النظام على محور العمقية في سهل الغاب غربي حماة، تزامن ذلك مع قصف صاروخي متبادل بين الطرفين، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، بالإضافة إلى تحليق لطيران الاستطلاع الروسي بشكل مكثف في أجواء منطقة “خفض التصعيد” منذُ ساعات الصباح الأولى.