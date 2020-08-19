بعد فقدانها لأيام.. العثور على جثة طفلة مقتولة وملقاة على أطراف قرية في ريف الرقة

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: عثر أهالي في ريف الرقة الخاضعة لنفوذ “قسد”، اليوم، على جثة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، مقتولة وملقاة على أطراف قرية المهاوش في ريف الرقة الشرقي.

يذكر أن الطفلة اختفت منذ 3 أيام في ظروف مجهولة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 560 شخصا.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 192 مدنيا، من بينهم 15 طفل و9 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 364 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.