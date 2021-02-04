بعد فقدانهم 3 أيام.. العثور على جثث 3 صيادين في بحيرة الفرات شرقي حلب

عثر أهالي على 3 جثث لشبان قتلوا بالرصاص في بحيرة الفرات قرب جبل عرودة جنوب مدينة منبج ضمن مناطق النظام السوري في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد فقدانهم منذ ثلاثة أيام أثناء ذهابهم للصيد.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادت، في منتصف كانون الثاني الفائت، بمقتل شاب من أبناء بلدة دير عطية في ريف دمشق برصاص مسلحين مجهولين في مدينة حمص، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري، فإن شاب من أبناء بلدة دير عطية عُثر عليه مقتولاً بعد طلقات نارية في رأسه، بعد ذهابه إلى مدينة حمص قبل عدة أيام، بهدف التجارة، وبعد فقدانه وإبلاغ ذويه الجهات الأمنية عن فقدانه، تلقت عائلته خبراً بأنه جرى العثور على جثة الشاب مقتولاً ومرمياً في منزل مهجور ضمن حي “النازحين” بمدينة حمص.

وأشار المرصد السوري، إلى أنه وفي ظل الفوضى بعموم المناطق السورية وما خلفته تبعات الحرب من انتشار السلاح بين أوساط الشعب بشكل عشوائي، قُتل مواطن في بلدة عناز في وادى النصارى أو”ادي النّضَارة” بريف حمص الغربي داخل منزله في القرية أثناء حدوث تبادل لإطلاق النار دار بينه وبين مجموعة لصوص حاولوا سرقة دراجته النارية من شرفة منزله، بالإضافة إلى تمكن المواطن من قتل لص قبيل مقتله.