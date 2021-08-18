بعد فقدانه قبل أيام.. العثور على جثة مواطن قرب مكب النفايات في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: عُثر على جثة شاب من أبناء الباغوز مقتول وعليه آثار تعذيب في ظروف غامضة، صباح اليوم، وعلى جسده آثار تعذيب، بالقرب من مكب النفايات على أطراف بلدة السوسة بريف دير الزور، بعد فقدانه منذ أيام.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 781 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 277 مدنياً، من بينهم 17 طفل و14 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 500 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.