بعد فقدانه قبل أيام برفقة شاب آخر.. أهالي يعثرون على جثة شاب في نهر الفرات شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: عثر أهالي على جثة شاب توفي غرقاً في نهر الفرات في قرية جمة ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الشاب ينحدر من بلدة ذيبان بريف دير الزور، كان قد فقد برفقة شاب آخر من بلدة الطيانة قبل نحو 10 أيام، أثناء عبورهما باتجاه مناطق سيطرة قوات النظام في الجهة المقابلة.

وفي 13 كانون الثاني الجاري، استشهد مواطن وأصيب آخر برأسه أثناء تواجدهما قرب شاطئ النهر بعد استهدافهما بالرصاص المباشر من الجهة المقابلة، من قبل قناص “قسد” المتمركز في مدرسة “الحمد علي” في بلدة الطيانة شرقي دير الزور، عقب مناوشات بين قوات النظام و”قسد” بين ضفتي نهر الفرات.