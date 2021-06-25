بعد فقدانه منذ يومين.. العثور على جثة عنصر في قوات سوريا الديمقراطية مقتولًا غربي دير الزور

بعد فقدانه منذ يومين.. العثور على جثة عنصر في قوات سوريا الديمقراطية مقتولًا غربي دير الزور

محافظة دير الزور: يستمر مسلسل الاغتيالات التي تطال عناصر من قوات سوريا الديمقراطية من قِبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في عموم مناطق سيطرتها، وعلى وجه الخصوص مناطق ريف دير الزور، حيث أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عنصر من قوات سوريا الديمقراطية فُقد منذ يومين بعد خروجه من منزله، ليتم العثور عليه مقتولًا شمال قرية حمار العلي الواقعة في الريف الغربي لمحافظة دير الزور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 766 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 271 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 491 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.