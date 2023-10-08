بعد فقدانه نحو 10 أيام.. أهالي يعثرون على جثة رجل ملقاة في حفرة بريف حماة الغربي

بعد فقدانه نحو 10 أيام.. أهالي يعثرون على جثة رجل ملقاة في حفرة بريف حماة الغربي

محافظة حماة: عثر أهالي على جثة رجل في العقد الثاني من العمر ينحدر من قرية متنين بريف حماة، تم إلقاءها في حفرة بكفرعميم بريف حماة الغربي، وذلك بعد فقدانه نحو 10 أيام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 165 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 185 شخص، هم: 42 سيدة، و123 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 26 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 20 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

–14 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و11 رجل وطفل

– 19 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و17 رجل و3 سيدات

– 21 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و17 رجل.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–16 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و15 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين