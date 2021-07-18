بعد فقدانه 4 أيام.. العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب في ريف دير الزور

بعد فقدانه 4 أيام.. العثور على جثة شاب عليها آثار تعذيب في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: عُثر على جثة شاب عليها آثار تعذيب، ملقاة في بادية قرية الهرموشية ضمن مناطق “قسد” في ريف دير الزور الغربي، وذلك بعد فقدانه قبل 4 أيام، والضحية من أبناء قرية الصالحية شمالي مدينة ديرالزور.

ويأتي ذلك في ظل الانفلات الأمني في عموم مناطق دير الزور، فضلًا عن نشاط خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنفيذها لعمليات اغتيال وتفجيرات تستهدف المدنيين والعسكريين والمتعاونين مع “قسد” و”التحالف الدولي” في المنطقة.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 775 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 273 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 498 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.