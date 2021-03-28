بعد قتلها لـ5 عناصر من تحرير الشام مساء أمس.. قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف البري على الريف الإدلبي

بعد قتلها لـ5 عناصر من تحرير الشام مساء أمس.. قوات النظام تبدأ جولة جديدة من القصف البري على الريف الإدلبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على محور قليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، وسفوهن واطراف البارة وكنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، وسط استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسط والثقيلة، بين الفصائل وقوات النظام على محاور التماس ضمن جبل الزاوية، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، فيما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء إدلب وريفها أيضاً بشكل مكثف.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس السبت، استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام على محور مجدليا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية، حيث قتل 5 من عناصر تحرير الشام وأصيب 4 آخرين منهم بجراح متفاوتة.