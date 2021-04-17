 بعد قتلها لمقاتل من الفصائل يوم أمس.. قوات النظام تنفذ جولة قصف جديدة على أماكن متفرقة من منطقة “بوتين-أردوغان”

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي بعد منتصف ليل الجمعة-السبت وفجر اليوم، على منطقة بوتين-أردوغان، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية، محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وبينين وفليفل وأطراف البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بالإضافة لمحاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر في الفصائل المقاتلة، جراء قصف قوات النظام لنقطة عسكرية على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

في سياق متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة تلال كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ومحاور جبل الزاوية بريف إدلب، ونقاط التماس في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.