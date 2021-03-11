بعد قتلها لنحو 45 منهم خلال أقل من 100 ساعة.. جولة جديدة من القصف الجوي الروسي على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، تناوب 4 طائرات حربية روسية على استهداف مناطق متفرقة من البادية السورية بغارات مكثفة، حيث شنت المقاتلات الروسية منذ ساعات الصباح الأولى نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية، إذ تحاول روسيا الحد من تحركات التنظيم ونشاطه الكبير عبر قصف جوي مكثف بعد فشلها بالقضاء عليه من الأرض.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى طلعات جوية مستمرة للطائرات الحربية الروسية على البادية السورية، وسط تنفيذها لغارات مكثفة تستهدف مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” وكهوف ومغر يتحصن فيها التنظيم، ضمن منطقة مثلث حلب-حماة-الرقة، وتحديداً في بادية آثريا والرهجان بالإضافة لبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة، وذلك في إطار العمليات الجوية المكثفة للروس على المنطقة، حيث شنت تلك الطائرات منذ صباح اليوم أكثر من 55 غارة جوية، أدت إلى مقتل 12 من عناصر التنظيم بالإضافة لتدمير آليات وإلحاق الضرر بكهوف ومغر، وبذلك يرتفع إلى 43 تعداد قتلى التنظيم ممن قضوا جميعاً جراء أكثر من 280 غارة جوية روسية خلال 96 ساعة الفائتة.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا، 1354 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ145 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 841 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات