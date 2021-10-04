بعد قتلها وجرحها لأكثر من 20 منهم.. المقاتلات الروسية تشن عشرات الغارات الجوية على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استمرار التصعيد الروسي على مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن البادية السورية، حيث شنت المقاتلات الروسية خلال الـ 24 ساعة الفائتة، أكثر من 85 غارة جوية على مناطق في بادية الرصافة وآثريا ضمن ما يعرف بمثلث حلب-حماة-الرقة ومناطق أخرى في بادية السخنة بريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، وتتناوب المقاتلات الروسية على استهداف مغر وكهوف والخطوط الخلفية لمناطق انتشار التنظيم، دون أن يتنسى للمرصد السوري حتى اللحظة التأكد من نتائج تلك الضربات.

المرصد السوري أشار أمس الأول، إلى أن الطائرات الحربية الروسية طلعاتها الجوية على البادية السورية، مستهدفة مناطق انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية هناك والذي يتحصن ضمن مغر وكهوف ويتوارى في عمق البادية، سواء في مثلث حلب-حماة-الرقة وتحديداً بادية آثريا والرصافة، أو بادية السخنة وتدمر بريف حمص الشرقي، بالإضافة لبادية دير الزور، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذ تلك الطائرات لأكثر من 40 غارة جوية خلال الساعات الفائتة، ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الضربات تلك أسفر عن متل 9 عناصر في تنظيم “الدولة الإسلامية” بالإضافة لإصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة وحماة.