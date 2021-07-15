بعد قتلها وجرحها لـ20 مدنياً في إدلب.. قوات النظام تقصف منطقة غربي إدلب وتقتل مواطناً

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقة تديل بريف حلب الغربي، كما قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت فصائل “الفتح المبين” مناطق في جورين الخاضعة لنفوذ النظام في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك رداً على المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في إدلب اليوم.

المرصد السوري أشار قبل قليل، إلى ارتفاع تعداد الشهداء في المجزرة التي نفذتها قوات النظام بقصفها منطقة مسبح في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي إلى 6، وعدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما كان 3 مدنيين هم مواطنة وطفلتها وطفل آخر استشهدوا بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب بالقصف ذاته 4 مواطنين آخرين، وبذلك بلغت حصيلة الشهداء والجرحى بالقصف على هذه المنطقتين من قبل قوات النظام 20 شخص من المدنيين.

وكان المرصد السوري قد أشار إلى أن قوات النظام السوري، ارتكبت صباح اليوم الخميس، مجزرة جديدة ضمن منطقة “خفض التصعيد”، راح ضحيتها 5 شهداء بينهم طفل على الأقل وذلك باستهدافها منطقة “مسبح” في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، بالقذائف الصاروخية، والقتلى هم عمال يعملون بتكسير الحجر، كما وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم، استشهاد 3 مدنيين بينهم طفل وسيدة جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ليصل تعداد الذين قضوا خلال الصباح إلى 8 أشخاص حتى اللحظة، والعدد مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما قصفت قوات النظام بشكل مكثف أماكن في قرية حميمات بسهل الغاب شمال غربي حماة.