بعد قتلها وجرحها لنحو 23 شخص يوم أمس.. قوات النظام تجدد قصفها البري على بلدات وقرى ضمن منطقة “خفض التصعيد”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة خفض التصعيد، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف الليل وفجر اليوم على مناطق فليفل وبينين والبارة وأطراف كنصفرة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري وثق أمس، استشهاد مواطن جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على منطقة تديل بريف حلب الغربي، كما قصفت القوات التركية مواقع لقوات النظام في معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، فيما استهدفت فصائل “الفتح المبين” مناطق في جورين الخاضعة لنفوذ النظام في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك رداً على المجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في إدلب اليوم.

المرصد السوري أشار أمس أيضاً، إلى ارتفاع تعداد الشهداء في المجزرة التي نفذتها قوات النظام بقصفها منطقة مسبح في محيط الفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي إلى 6، وعدد الذين قضوا مرشح للارتفاع لوجود 7 جرحى بعضهم في حالات خطرة، كما كان 3 مدنيين هم مواطنة وطفلتها وطفل آخر استشهدوا بقصف صاروخي لقوات النظام على بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي، كما أصيب بالقصف ذاته 4 مواطنين آخرين، وبذلك بلغت حصيلة الشهداء والجرحى بالقصف على هذه المنطقتين من قبل قوات النظام 20 شخص من المدنيين.