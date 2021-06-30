قذائف مدفعية تنطلق من “حقل العمر” النفطي تستهدف مواقع للميليشيات الإيرانية في ريف الميادين

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري قصفًا بالمدفعية الثقيلة من قاعدة “حقل العمر” بريف دير الزور الشرقي، أكبر قاعدة للتحالف الدولي، باتجاه مناطق الميليشيات الإيرانية في بادية الميادين غربي الفرات بريف دير الزور، دون تحديد مواقع سقوط تلك القذائف بشكل دقيق.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، في 28 حزيران، ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية إلى 9 عناصر من “الحشد الشعبي” العراقي جراء القصف الجوي الأميركي على مواقع ضمن منطقة غرب الفرات بالقرب من الحدود السورية-العراقية بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، وذلك بعد مفارقة جرحى للحياة، فيما لايزال هناك 4 جرحى بعضهم في حالات خطرة.

وكان الاستهداف الأميركي تسبب أيضاً بتدمير مستودع للذخيرة والسلاح بالإضافة لتدمير نقطة عسكرية أخرى للميليشيات.

ونشر المرصد السوري، أن الميليشيات الموالية لإيران عمدت إلى إعادة الانتشار مرة أخرى في مدينة الميادين شرقي دير الزور ومنطقة المزارع وبلدات وقرى واقعة بين مدينتي الميادين والبوكمال كالقورية ومحكان والعشارة والصالحية والعباس والسيال والجلاء، وسط استنفار كبير لتلك الميليشيات في المنطقة تخوفاً مع ضربات جديدة.