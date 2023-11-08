بعد قتله لنحو 35 من قوات النظام والدفاع الوطني.. التنظيم يخسر 7 من مقاتليه بغارات جوية روسية على البادية السورية

بعد قتله لنحو 35 من قوات النظام والدفاع الوطني.. التنظيم يخسر 7 من مقاتليه بغارات جوية روسية على البادية السورية

قتل 7 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” بغارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مناطق انتشارهم وتواجدهم ببادية الرصافة عند مثلث حمص-الرقة-دير الزور، وذلك على خلفية الهجوم الدموي العنيف الذي نفذه عناصر التنظيم فجر اليوم والذي استهدف مواقع لقوات النظام والدفاع الوطني في البادية السورية بين السخنة والرصافة، والذي أدى لمقتل 34 منهم في أعلى حصيلة قتلى بعمليات التنظيم منذ مطلع العام، فضلاً عن سقوط جرحى بعضهم في حالات خطرة مما يرشح ارتفاع حصيلة القتلى.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 518 قتيل منذ مطلع العام 2023، هم:

31 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قتلوا باشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب.

323 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 41 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 134 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.

و164 مواطناً بينهم امرأة بهجمات التنظيم في البادية.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 47 عملية في بادية حمص، أسفرت عن 119 قتيل من العسكريين بينهم 16 من الميليشيات التابعة لإيران، و88 مدنياً بينهم مواطنة، و7 من التنظيم.

– 12 عملية في بادية الرقة، أسفرت عن 32 قتيل من العسكريين، و3 قتلى من التنظيم وواحد مدني.

– 52 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 127 عسكريين بينهم 20 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، و19 من المدنيين

– 18 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 53 مدنيين و37 من العسكريين بينهم 5 من الميليشيات التابعة لإيران، و7 من التنظيم.

– 4 عمليات في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 5 من العسكريين بينهم عنصران للفرقة 25، و3 مدنيين.

– 1 في بادية السويداء أسفرت عن مقتل 3 من العسكريين.