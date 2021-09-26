بعد قتل 3 من عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد التحالف الدولي شرقي دير الزور.. قوات “مكافحة الإرهاب” بدعم من مروحيات التحالف تعتقل 3 من خلايا التنظيم في مدينة الرقة

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات مكافحة الإرهاب “HAT” التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، مدعومة بمروحيات التحالف الدولي، نفذت عملية دهم في الأقسام الشرقية والغربية والجنوبية من مدينة الرقة، العاصمة السابقة لـ “الدولة الإسلامية”، اعتقلت خلالها ثلاثة أشخاص بتهمة العمل كـ “خلايا” لصالح تنظيم “الدولة الإسلامية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، أشار صباح اليوم إلى أن قوات التحالف الدولي نفذت بعد منتصف ليلة السبت – الأحد عملية إنزال جوي في منطقة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، وفي التفاصيل: قامت مروحية تابعة للتحالف الدولي بمطاردة ثلاثة شبان وهم عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” كانوا مختبئين قرب من نقطة للكوماندوس في حي الشبكة ببلدة الشحيل، جرى تبادل بإطلاق النار بين عناصر التنظيم و مروحية التحالف الدولي، ما أدى إلى مقتل العناصر الثلاثة، قرب نهر الفرات في بلدة الشحيل، وبحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في المنطقة، فإن القتلى الثلاثة يقطنون في بلدة الشحيل و يعرفون عن أنفسهم بأنهم من قرية سويدان جزيرة.

وفي قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، نفذت قوات التحالف الدولي بمشاركة 5 وقوات على الأرض بعد منتصف ليلة السبت – الأحد أيضا عملية إنزال جوي استهدفت منزل يتواجد به متهمين بالانتماء لتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث طالبت قوات التحالف الدولي عبر مكبرات الصوت من المتواجدين في المنزل تسليم أنفسهم، لتدور اشتباكات بعدها معهم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من المتواجدين داخل المنزل، وانسحاب قوات التحالف الدولي بعد اعتقالهم وحرق منزلهم.