بعد قرار أردوغان بفتح كلية للطب في الراعي السورية.. مظاهرة طلابية على خلفية قرار من “مجلس التعليم العالي” بإيقاف عدة كليات ضمن جامعة دولية في اعزاز شمالي حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مظاهرة طلابية خرجت في “الجامعة الدولية للعلوم والنهضة” في مدينة اعزاز، بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق النفوذ التركي والفصائل، وذلك اعتراضاً على قرار “مجلس التعليم العالي” بإيقاف عدة كليات في الجامعة مطالبين باستقالة الإدارة الحالية، حيث كان المجلس أصدر قرار على اقتصار عمل الجامعة على كل من “كلية المعلوماتية والإدارة والاقتصاد وإدارة الموارد البشرية ومعهد المحاسبة والتدقيق المالي ومعهد الإعلام والصحافة ومعهد تكنولجيا أمن المعلومات واشلبكات ومعهد التعويضات السنية” واستثنى في قراره كل من كلية الطب والصيدلة وكلية الإعلام الإلكتروني وغيرها، وعمد إلى إيقاف تسجيل الطلاب في الكليات غير المشمولة في قراره، الأمر الذي آثار استياء الطلبة.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفتح كلية للطب ومدرسة مهنية للخدمات الصحية في منطقة الراعي شمال شرق حلب والذي كان بتاريخ 6 شباط من العام الجاري، حيث ستكون تابعة لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول، وهو ما آثار حينها ردود فعل متباينة، بعض الأهالي رحبوا بالقرار، والبعض الآخر رفضه لأسباب عدة أبرزها بعد المنطقة وعدم تخديمها للطلبة.