بعد قرار حكومة الإنقاذ بإلغاء سوق شعبي غربي حلب.. شرطة الإنقاذ تعتقل 10 من أصحاب البسطات لاعتراضهم على القرار

محافظة حلب: أقرت “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام قرارًا يفضي بإغلاق سوق شعبي بمدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، لأسباب مجهولة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن عدد من أصحاب البسطات العاملة في السوق راجع مركز الشرطة التابع لحكومة الإنقاذ بمدينة سرمدا شمالي إدلب، للاعتراض على القرار الذي تسبب بقطع مصدر قوتهم، ليقوم عناصر الشرطة في مخفر سرمدا باعتقال 10 أشخاص ممن أصحاب البسطات الذين اعترضوا على القرار.