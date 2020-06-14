بعد قرار يقضي بمنعهم من التدريب ضمن المشافي.. طلاب كلية “الطب البشري” في جامعة إدلب يحتجون أمام مديرية الصحة

بعد قرار يقضي بمنعهم من التدريب ضمن المشافي.. طلاب كلية “الطب البشري” في جامعة إدلب يحتجون أمام مديرية الصحة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية لطلاب كلية “الطب البشري”، في جامعة إدلب، أمام مبنى مديرية الصحة في مدينة إدلب، احتجاجا على القرارات الأخيرة الصادرة عن مديرية الصحة، بمنعها للطلاب من التدريب ضمن المشافي.

ورفعوا لافتات كتب عليها “نريد أن نتعلم – كنا نأمل من مديرية الصحة أن تكون عوناً لنا وليس عائقاً في طريقنا – طلاب اليوم أطباؤكم في الغد – مديرية الصحة تعيق تعليم الطلاب”