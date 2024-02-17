بعد قصفها لموقع بريف درعا الغربي.. إسرائيل تستهدف مستودعات سلاح وذخيرة تابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران شمالي المحافظة

ضربت انفجارات بعد منتصف ليل الجمعة-السبت في محيط منطقة محجة بريف درعا الشمالي، ناجمة عن انفجار أسلحة وذخائر ضمن مستودعات الكم التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران شرقي محجة، ناجمة عن استهداف إسرائيلي ما أدى لخسائر مادية دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى أن مجموعات مسلحة موالية لحزب الله اللبناني بريف درعا الغربي استهدفت بقذائف صاروخية “الكاتيوشا” مواقع القوات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وبدورها ردت القوات الإسرائيلية بقصف صاروخي لمكان إنطلاق الصواريخ دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.