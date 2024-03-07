بعد قصف إسرائيلي استهدف موقعين.. عبوة ناسفة تستهدف مجموعة من قوات النظام في مدينة نوى بريف درعا الغربي

محافظة درعا: استهدف مسلحون ينتمون لفصائل محلية بعبوة ناسفة مجموعة من عناصر قوات النظام بالقرب من أحد المساجد في الحي الغربي بمدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث سمع صوت دوي الإنفجار في المدينة، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وجاء ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف موقعين في محيط تل أم حوران بين مدينتي نوى وجاسم بريف درعا، عقب قصف صاروخي من قبل مجموعات مدعومة من “حزب الله” باتجاه الجولان السوري المحتل.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إلى قصف إسرائيلي بصاروخين على الأقل، لموقعين عسكريين في محيط تل أم حوران بين مدينتي نوى وجاسم في ريف محافظة درعا، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

وكانت المجموعات المدعومة من “حزب الله” قد أطلقت صواريخ سبقت القصف الإسرائيلي، باتجاه الجولان المحتل.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 55 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 67 شخصا، هم:

– 10 من المدنيين بينهم سيدتين و3 أطفال

– 27 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 4 من المتهمين بترويج المخدرات

– 2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 12 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 10 من الفصائل المحلية المسلحة

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية