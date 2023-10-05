بعد قصف النظام لقاعدة تركية بريف حلب.. الأخيرة تستهدف مواقع للنظام وتصيب عنصران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري

محافظة حلب: قصفت قوات النظام، قاعدة للقوات التركية في قرية دابق بريف حلب الشمالي، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها ضمن منطقة “درع الفرات” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

بالمقابل، أصيب عنصران من قوات النظام بجروح متفاوته، على خلفية رد القوات التركية بقذائف المدفعية، على مصادر القصف التابعة لقوات النظام، في قرية مياسة بناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري، في ريف حلب الشمالي.

وأشار المرصد السوري، في 3 من تشرين الأول، قصفا للقوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة، محيط قرى مياسة، وذوق الكبير، وصوغوناكة في ناحية شيراوا، بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، بالإضافة إلى قرية بيلونية بريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار التي خلفها القصف حتى اللحظة.