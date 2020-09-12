بعد قصف نقطة تركية وإصابة جنودها.. القوات التركية تقصف مواقع انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة من قواعدها العسكرية المتمركزة في ريف حلب الشمالي مواقع في قرى اقيبة وصوغانكة وبرج القاص التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى في قرية برج القاص.

يأتي ذلك بعد قصف بري طال النقطة التركية في قرية الغزاوية قبل قليل.

وكان قد أصيب عدد من الجنود الأتراك، اليوم، جراء قصف بري استهدف النقطة العسكرية التركية في قرية الغزاوية غرب عفرين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن القذائف انطلقت من مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لنفوذ قوات النظام والقوات الكردية، بالتزامن مع ذلك، كانت تحلق طائرة استطلاع مجهولة في أجواء المنطقة.

وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفا بقذائف المدفعية، أمس، قرى مرعناز المالكية وشوارغة التابعة لناحية شران ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي.