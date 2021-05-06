بعد قيام عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” باعتقال شخص من قرية بريف دير الزور الشرقي.. اشتباكات بين الخلايا وعائلة المعتقل

بعد قيام عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” باعتقال شخص من قرية بريف دير الزور الشرقي.. اشتباكات بين الخلايا وعائلة المعتقل

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة، اندلعت بين خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” و عائلة الوطب في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، بسبب قيام عناصر التنظيم بمداهمة منزل أحد أفراد العائلة، واعتقاله ومن ثم اقتياده إلى جهة مجهولة، بتهمة سلب أموال بإسم تنظيم “الدولة الإسلامية”

وفي الـ 23 من أبريل/نيسان، المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى قيام مسلحين مجهولين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” باستهداف مبنى “بلدية الزر” التابعة لمجلس دير الزور المدني في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بقذيفة “RBG”، الأمر الذي أدى لأضرار مادية.