بعد قيام قيادي في مجلس دير الزور العسكري بضرب طبيب وإهانة ممرضة.. إدارة مشفى الفيحاء تغلق المشفى وتقرر نقلها إلى مدينة الحسكة
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطبيب المسؤول عن “مشفى الفيحاء” في قرية ابريهه بريف دير الزور، والتي وقعت بها حادثة ضرب الطبيب وإهانة ممرضة من قِبل قيادي في مجلس دير الزور العسكري، يوم أمس، قرر إغلاق المشفى، ونقلها إلى مدينة الحسكة.
ونشر المرصد السوري، يوم أمس، أن قيادي في مجلس دير الزور العسكري مع مجموعته اعتدوا على كادر مشفى “الفيحاء” في ريف دير الزور، حيث ضرب القيادي طبيبا وشتم إحدى الممرضات، بسبب عدم السماح لهم بتصوير مصابين غالبيتهم من النساء كن يخضعن للعمليات الإسعافية، أصيبوا في حادث وقع، ظهر اليوم، في قرية ابريهه شرق دير الزور.
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