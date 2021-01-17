بعد قيام مسلحين باستهداف حاجزين لقوات النظام.. الأخيرة تغلق المعبر الواصل بمناطق قسد في ريف الرقة الغربي

محافظة الرقة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوات النظام عمدت إلى إيقاف السيارات والحافلات المدنية لدى المعبر الواصل بين مناطق سيطرتها، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، قرب منطقة صفيان جنوب مدينة الطبقة، بريف الرقة الغربي، وذلك بعد قيام مجهولون باستهداف حاجزين لها بالرشاشات، فجر اليوم، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، تناوبت 3 طائرات حربية روسية، مساءً، على قصف البادية السورية، تزامناً مع هجوم لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع للقوات الرديفة للنظام في بادية الغانم العلي والبوحمد بريف الرقة.