بعد لجوء الأهالي إلى استخدامه.. العديد من حالات الوفاة والإصابات في الحسكة والقامشلي نتيجة انفـ ـجـ ـار موقد الكاز “البابور”

نتيجة فقدان الغاز وارتفاع أسعاره، ولجوء الأهالي إلى الوسائل البدائية القديمة، تصل يومياً حالات حروق واختناق الى المشافي في مدينتي الحسكة والقامشلي، وهناك من فقدوا حياتهم متأثرين بالحروق.

ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن هذه الحالات انتشرت بعد القصف الجوي التركي على البنى التحتية، وخروج المحطات عن الخدمة، أي أن المنطقة باتت أمام أزمات متعددة أبرزها فقدان المحروقات والغاز، ما دفعت بأغلب العائلات إلى استخدام موقد الكاز التقليدي “البابور”، إلا أن سوء جودته، أدى إلى حالات وفاة وإصابات عديدة نتيجة انفجار “الموقد”.

الطبيب (ع.س) في مستشفى الشعب في مدينة الحسكة، يقول لنشطاء المرصد السوري:” منذ بداية الأزمة، واستعمال الأهالي “الموقد” الكاز، يصل إلى المستشفى حالات حروق نتيجة انفجار “الموقد” بشكل دائم، تقدر نسبتها بحوالي 15 حالة حرق شهريا في منطقة الحسكة وأريافها، ونسبة الحرق تكون واسعة وعميقة في الجسم، لتصل نسبة الوفيات التي تأتي خلال الشهر جراء تلك الحالات نحو 70% بينهم أطفال، منذ بداية الأزمة.

ويوجد في المستشفى قسم خاص لمعالجة هذه الحالات بشكل مجاني، ونحاول من جهتنا تحذير الأهالي من خطورة استخدام “البابور”، والابتعاد عن استخدامه بشكل كلي.

السيدة (ز.ي) تقول في شهادتها لنشطاء المرصد السوري:” نتيجة فقدان مادة الغاز وارتفاع سعره بعد القصف التركي وخروج محطة السويدية عن الخدمة، اضطررنا إلى استخدام “البابور” الكاز، ورغم خطورة استخدامه، ولا سيما في الطهي وتسخين المياه في ظل فصل الشتاء.

وتتابع حديثها بالقول: ” رأينا عشرات من حالات الحروق تصل إلى المشافي في المنطقة، نتيجة انفجار “البابور” وسوء جودة “الكاز”.

وحول معاناة الأهالي من استخدام “البابور”، السيدة (ن.م) من سكان مدينة الحسكة تقول في شهادتها:” زوجي يعمل في عمل مياومة، ولدي 3 أطفال، بعد القصف التركي على المنطقة، وفقدان المحروقات، لجأنا إلى استخدام “البابور”، إلا أن مادة “الكاز” غير متوفرة، حيث يضطر زوجي إلى وقوف ساعات طويلة أمام محطات لتأمين لترين من الكاز.

وتضيف، أثناء تجهيزي العشاء برفقة أطفالي، سمعت فجأة صوت انفجار تلاه صراخ في الطبخ، حيث احترق أحد أطفالي نتيجة انفجار “الموقد”، وأصيب بحروق في كامل جسده من الدرجة الثانية.

(ف.خ) تقول بحسرة لنشطاء المرصد السوري، وهي أم لـ 4 أطفال، ويعمل زوجها في شركة لنقل الشحن براتب لا يكفي لـ 10 أيام، تدبير أمورنا اليومية أصبح في غاية الصعوبة، ونتجه نحو الأسوء.

وتضيف: كنت شهادةً عندما احترق منزل جارتنا نتيجة انفجار موقد “الكاز”، وفارقت حياتها نتيجة الحروق التي أصيبت بها، لا أعلم من المسؤول، ولكنني على يقين بأن الواقع الحالي المتردي وتداعيات القصف، آلت إلينا العيش هذه الوقائع.

ويناشد الأهالي الجهات المعنية بالعمل على إعادة تأهيل البنى التحتية، منعا لتفاقم الأزمات في المنطقة.