بعد مجزرة يوم أمس.. قوات النظام تجدد قصفها على إدلب وتستهدف مناطق في جبل الزاوية وأطراف أريحا

بعد مجزرة يوم أمس.. قوات النظام تجدد قصفها على إدلب وتستهدف مناطق في جبل الزاوية وأطراف أريحا

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في أطراف مدينة أريحا جنوبي إدلب، وأماكن أخرى في البارة بجبل الزاوية، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وأطراف كنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس الخميس، استشهاد 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتين اثنتين، استشهدوا جميعاً جراء مجزرة ارتكبتها قوات النظام باستهدافها سيارة في منطقة الناجية بريف جسر الشغور غربي إدلب، بصاروخ موجه.