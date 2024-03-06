بعد محاصرتهم أثناء جمعهم “الكمأة.. 4 قتلى من الدفاع الوطني وجرحى مدنيين في هجوم لـ “التنظيم” في بادية دير الزور الجنوبية

بعد محاصرتهم أثناء جمعهم “الكمأة.. 4 قتلى من الدفاع الوطني وجرحى مدنيين في هجوم لـ “التنظيم” في بادية دير الزور الجنوبية

محافظة دير الزور: قتل 4 من عناصر “الدفاع الوطني” في هجوم نفذه مسلحون، يرجح أنهم تابعين لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد بمحاصرتهم في المنطقة، أثناء جمعهما مادة “الكمأة”، واستهدافهم بالأسلحة الرشاشة، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة في صفوف المدنيين أيضاً، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الأسد لتلقي العلاج.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن 2 من القتلى من أبناء البوعزدين، وينحدران من قرية عياش بريف دير الزور الغربي، ضمن مناطق نفوذ قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ويعملان ضمن صفوف ميليشيا الدفاع الوطني.

وتزامنا مع الاشتباكات، أقدمت خلايا “التنظيم” على حرق 11 سيارة في مكان الاشتباك، فيما توجهت ميليشيا لواء القدس والدفاع الوطني إلى مكان الحادثة كمؤازرة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 172 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

22 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات.

132 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 14 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 68 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و18 مدني بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 24 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل 47 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و5 من التنظيم، و3 مدنيين بينهم 2 من العاملين في جمع الكمأة

– 32 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 50 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و14 من التنظيم، واستشهاد 8 مدنيين.

– 6 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 15 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 5 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 17 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران